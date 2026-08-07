Ferienwoche in Rehbach
40 Kinder erleben abwechslungsreiche Tage 
Die Kinder hatten Holzscheiben bemalt und beschriftet. Heraus kam dabei das Motto der Ferienwoche: "Gemeinsam sind wir stark“.
Die Kinder hatten Holzscheiben bemalt und beschriftet. Heraus kam dabei das Motto der Ferienwoche: "Gemeinsam sind wir stark“.
Roswitha Kexel

Eine kunterbunte und abwechslungsreiche Ferienwoche erlebten 40 Schulkinder in Rehborn. Möglich machten das die Vereine sowie zahlreiche Helfer und Unterstützer.

Lesezeit 2 Minuten
Stöcke schnitzen und glatt schmirgeln zum Bemalen, im Lehm matschen und Hände kneten, mit Schildkröten „wandern“, am Waldtag auf der Slackline balancieren und auf Schatzsuche gehen, Elfmeter-Schießen, Pfeifen basteln, T-Shirts bemalen und Tennis- oder Boule-Wettkämpfe austragen, Obst schnippeln und Energiekugeln rollen, ein Theaterstück und den Cup-Song einüben – die abwechslungsreiche Ferienwoche des TC Rehborn in Kooperation mit dem FSV ...
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