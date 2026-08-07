Ferienwoche in Rehbach 40 Kinder erleben abwechslungsreiche Tage Roswitha Kexel 07.08.2026, 11:00 Uhr

i Die Kinder hatten Holzscheiben bemalt und beschriftet. Heraus kam dabei das Motto der Ferienwoche: "Gemeinsam sind wir stark“. Roswitha Kexel

Eine kunterbunte und abwechslungsreiche Ferienwoche erlebten 40 Schulkinder in Rehborn. Möglich machten das die Vereine sowie zahlreiche Helfer und Unterstützer.

Stöcke schnitzen und glatt schmirgeln zum Bemalen, im Lehm matschen und Hände kneten, mit Schildkröten „wandern“, am Waldtag auf der Slackline balancieren und auf Schatzsuche gehen, Elfmeter-Schießen, Pfeifen basteln, T-Shirts bemalen und Tennis- oder Boule-Wettkämpfe austragen, Obst schnippeln und Energiekugeln rollen, ein Theaterstück und den Cup-Song einüben – die abwechslungsreiche Ferienwoche des TC Rehborn in Kooperation mit dem FSV ...







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