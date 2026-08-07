Eine kunterbunte und abwechslungsreiche Ferienwoche erlebten 40 Schulkinder in Rehborn. Möglich machten das die Vereine sowie zahlreiche Helfer und Unterstützer.
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Stöcke schnitzen und glatt schmirgeln zum Bemalen, im Lehm matschen und Hände kneten, mit Schildkröten „wandern“, am Waldtag auf der Slackline balancieren und auf Schatzsuche gehen, Elfmeter-Schießen, Pfeifen basteln, T-Shirts bemalen und Tennis- oder Boule-Wettkämpfe austragen, Obst schnippeln und Energiekugeln rollen, ein Theaterstück und den Cup-Song einüben – die abwechslungsreiche Ferienwoche des TC Rehborn in Kooperation mit dem FSV ...