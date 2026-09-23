Kreuznacher Humperdinck-Park
200 moderne Wohnungen mit Aussicht fertiggestellt
Uwe Birk (Vorstand der DBA, von rechts), OB Emanuel Letz, DBA-Prokurist Thomas Kunz, Architekt Hans Jackel und DBA-Vertriebsleit
Uwe Birk (Vorstand der DBA, von rechts), OB Emanuel Letz, DBA-Prokurist Thomas Kunz, Architekt Hans Jackel und DBA-Vertriebsleiter Ilja Stürz freuen sich über das fertig gestellte Wohnprojekt Humperdinck-Park, dessen Lage oberhalb der Stadt herrliche Ausblicke in die Landschaft ermöglicht.
Jens Fink

Bad Kreuznach hat ein neues Wohnquartier: Der Humperdinck-Park ist nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit fertig und bietet 200 moderne Wohnungen mit Blick auf Weinberge und Soonwald. Warum das Projekt Maßstäbe setzt.

Lesezeit 2 Minuten
Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit ist der Humperdinck-Park offiziell eingeweiht worden. In dem neuen, rund zwei Hektar großen Wohnquartier zwischen der Humperdinckstraße und dem „Weyroth“ sind zehn Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 200 Wohnungen entstanden – e in Grund zum Feiern für die Verantwortlichen der Stadt und der Deutsche Bauwert AG (DBA), die das Bauprojekt im Osten der Stadt bereits mehrere Monate vor dem ursprünglich geplanten ...
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