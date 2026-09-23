Kreuznacher Humperdinck-Park 200 moderne Wohnungen mit Aussicht fertiggestellt Jens Fink 23.09.2026, 12:00 Uhr

i Uwe Birk (Vorstand der DBA, von rechts), OB Emanuel Letz, DBA-Prokurist Thomas Kunz, Architekt Hans Jackel und DBA-Vertriebsleiter Ilja Stürz freuen sich über das fertig gestellte Wohnprojekt Humperdinck-Park, dessen Lage oberhalb der Stadt herrliche Ausblicke in die Landschaft ermöglicht. Jens Fink

Bad Kreuznach hat ein neues Wohnquartier: Der Humperdinck-Park ist nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit fertig und bietet 200 moderne Wohnungen mit Blick auf Weinberge und Soonwald. Warum das Projekt Maßstäbe setzt.

Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit ist der Humperdinck-Park offiziell eingeweiht worden. In dem neuen, rund zwei Hektar großen Wohnquartier zwischen der Humperdinckstraße und dem „Weyroth“ sind zehn Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 200 Wohnungen entstanden – e in Grund zum Feiern für die Verantwortlichen der Stadt und der Deutsche Bauwert AG (DBA), die das Bauprojekt im Osten der Stadt bereits mehrere Monate vor dem ursprünglich geplanten ...







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