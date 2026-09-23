Bad Kreuznach hat ein neues Wohnquartier: Der Humperdinck-Park ist nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit fertig und bietet 200 moderne Wohnungen mit Blick auf Weinberge und Soonwald. Warum das Projekt Maßstäbe setzt.
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Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit ist der Humperdinck-Park offiziell eingeweiht worden. In dem neuen, rund zwei Hektar großen Wohnquartier zwischen der Humperdinckstraße und dem „Weyroth“ sind zehn Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 200 Wohnungen entstanden – e in Grund zum Feiern für die Verantwortlichen der Stadt und der Deutsche Bauwert AG (DBA), die das Bauprojekt im Osten der Stadt bereits mehrere Monate vor dem ursprünglich geplanten ...