Die ätzende Substanz wurde am Mittwoch, 6. Mai, offenbar im Keller des Gebäudes freigesetzt. Mehrere Personen klagen über Reizungen der Atemwege. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Was bisher bekannt ist.
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Großeinsatz in der Bad Kreuznacher Ringstraße: In der Crucenia Realschule plus ist am Mittwoch, 6. Mai, mutmaßlich Pfefferspray versprüht worden. Wie die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen mitteilt, wurde die reizende Substanz um die Mittagszeit im Keller des Gebäudes freigesetzt.