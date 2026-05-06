Erneute Pfefferspray-Attacke 20 Menschen in Crucenia Realschule plus leicht verletzt Markus Kilian 06.05.2026, 13:19 Uhr

i In der Crucenia Realschule plus in Bad Kreuznach ist es laut Polizei am Mittwoch, 6. Mai, zu einer Pfefferspray-Attacke gekommen. Etwa 20 Menschen wurden dabei leicht verletzt. Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

Die ätzende Substanz wurde am Mittwoch, 6. Mai, offenbar im Keller des Gebäudes freigesetzt. Mehrere Personen klagen über Reizungen der Atemwege. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Was bisher bekannt ist.

Großeinsatz in der Bad Kreuznacher Ringstraße: In der Crucenia Realschule plus ist am Mittwoch, 6. Mai, mutmaßlich Pfefferspray versprüht worden. Wie die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen mitteilt, wurde die reizende Substanz um die Mittagszeit im Keller des Gebäudes freigesetzt.







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