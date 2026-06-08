Herzliches Kneipenfest
20 Jahre Kirner Pumpe: Feier trotz kühler Juni-Schauer
Wirt Hasan-Ali Sarmann (links) feierte mit Familie, Helfern und Gästen das Jubiläum seiner Gaststätte am Kirner Marktplatz.
Wirt Hasan-Ali Sarmann (links) feierte mit Familie, Helfern und Gästen das Jubiläum seiner Gaststätte am Kirner Marktplatz.
Sebastian Schmitt

Auch wenn es draußen frisch war: Ein herzliches und geselliges Kneipenfest erlebten die Gäste zum 20-jährigen Bestehen der Kirner „Pumpe“.

Lesezeit 1 Minute
Die Temperaturen waren für einen Juniabend deutlich zu frisch, immer wieder zogen kurze Schauer über den Marktplatz – doch die Laune ließ sich davon niemand verderben. Die Gaststätte „Pumpe“ feierte ihr 20-jähriges Bestehen und machte aus dem Geburtstag ein kleines, herzliches Kneipenfest mit Musik, frisch Gegrilltem, kühlem Kirner Pils und vielen vertrauten Gesichtern.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGastronomie

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