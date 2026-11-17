Markus Lüttgers Geburtstag 18.000 Euro zur Feier des Rüdesheimer VG-Bürgermeisters Christine Jäckel 17.11.2026, 06:00 Uhr

i Claudia Haas, Markus Lüttger, Cordula Niemann-Valerius, Udo Flick und Susanne Pütz bei der Spendenübergabe an die Ossig-Stiftung und die Aktion Füreinander in der Sozialstation Nahe (von links nach rechts). Christine Jäckel

Über 18.000 Euro Spenden kamen zur Geburtstagsfeier von Markus Lüttger zusammen. Der Verbandsbürgermeister in Rüdesheim hatte zu seinem Sechzigsten um Hilfe für die Ossig-Stiftung und die Sozialstation Nahe gebeten.

Die stattliche Spendensumme von 18.370 Euro ist bei der Feier zum 60. Geburtstag von Markus Lüttger zusammen gekommen. In der Gräfenbachtalhalle in Wallhausen empfing der Kommunalpolitiker und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rüdesheim Hunderte Gäste, darunter prominente politische Weggefährten wie Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die mit Lebensgefährte Jörg Pilawa dabei war, Ministerpräsident Gordon Schnieder, Landrätin Bettina Dickes ...







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