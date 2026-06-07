Altstadtfest am Glan 12,56 Sekunden: Sieg beim Meisenheimer Sausebraus Roswitha Kexel 07.06.2026, 15:00 Uhr

i Johanna Lammers war neben der kleinen Mia die einzige weibliche Teilnehmerin. Sie schlug sich mit ihrem "Tanzschuh" wacker in der Kategorie "Alles, was rollt" und sicherte sich den dritten Platz. Roswitha Kexel

Das Meisenheimer Altstadtfest sorgt mit dem Seifenkistenrennen für Begeisterung beim Publikum. 35 teils eigenwillig gestaltete Fahrzeuge gingen an den Start – Schnellster war Levin Radek vom Team Wenzel mit 12,56 Sekunden für die 85 Meter.

Super!“ – „Klasse!“ – „Toll, wie viel Arbeit sich alle für dieses Erlebnis gemacht haben!“ Die Kommentare zum Seifenkistenrennen am Meisenheimer Altstadtfest klangen durchweg begeistert. Es stellte die absolute Attraktion des Tages dar. Zahlreiche Besucher säumten die 85 Meter lange Rennpiste in der Rathausgasse.







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