McDonald’s offiziell eröffnet Zwischen Big-Mac-Kuchen und großem Andrang Tobias Prietzel 01.11.2026, 10:52 Uhr

i Bei der offiziellen Eröffnung begrüßte die Betreiberfamilie Gollor die geladenen Gäste und blickte auf die intensiven Wochen vor dem Start zurück. Tobias Prietzel

Die offizielle McDonald’s-Eröffnung in Birkenfeld lockte zahlreiche Besucher an. Ein großes Familienprogramm mit Hüpfburg, Torwand und Glücksrad sorgte für die passende Unterhaltung.

Eigentlich sollte der Vormittag noch den geladenen Gästen gehören. Doch schon bevor das neue McDonald’s in Birkenfeld am Samstag für das öffentliche Eröffnungsprogramm startete, zeigte sich das große Interesse an der Filiale. Während der Parkplatz für Aufbau und letzte Vorbereitungen zunächst abgesperrt blieb, wollten bereits erste reguläre Gäste einkehren.







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