Einsätze in der VG Birkenfeld
Zweites Geländefahrzeug stärkt jetzt die Feuerwehr
Das UTV links wird bald die Feuerwehr in der VG Birkenfeld als Erkundungs- und Versorgungsfahrzeug in unwegsamen Gelände unterst
Das UTV links wird bald die Feuerwehr in der VG Birkenfeld als Erkundungs- und Versorgungsfahrzeug in unwegsamen Gelände unterstützen. Von Vorteil ist hier der kurze Radstand.
Christian Schulz. Hosser

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Birkenfeld erhält ein zweites geländegängiges Fahrzeug. Derzeit wird es noch mit einer Warnbeklebung versehen. Das Utility Task Vehicle (UTV) soll die Einsatzkräfte bei Wald- und Vegetationsbränden unterstützen.

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Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Birkenfeld erhält ein zweites Utility Task Vehicle (UTV). Das geländegängige Fahrzeug soll die Einsatzkräfte vor allem bei Wald- und Vegetationsbränden unterstützen. Derzeit wird es noch mit einer Warnbeklebung versehen.
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