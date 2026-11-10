Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Birkenfeld erhält ein zweites geländegängiges Fahrzeug. Derzeit wird es noch mit einer Warnbeklebung versehen. Das Utility Task Vehicle (UTV) soll die Einsatzkräfte bei Wald- und Vegetationsbränden unterstützen.
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Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Birkenfeld erhält ein zweites Utility Task Vehicle (UTV). Das geländegängige Fahrzeug soll die Einsatzkräfte vor allem bei Wald- und Vegetationsbränden unterstützen. Derzeit wird es noch mit einer Warnbeklebung versehen.