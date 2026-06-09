Hoppstädten-Weiersbacher Brand
Warum Wasser für die Feuerwehr gefährlich werden kann
Um den Dachstuhlbrand in Hoppstädten-Weiersbach zu löschen, hat die Feuerwehr viel Wasser gebraucht, was jedoch zu hohen Mengen
Um den Dachstuhlbrand in Hoppstädten-Weiersbach zu löschen, hat die Feuerwehr viel Wasser gebraucht, was jedoch zu hohen Mengen an Wasserdampf führen kann.
Christian Schulz. Hosser

Ein Dachstuhlbrand in Hoppstädten-Weiersbach forderte die Feuerwehr heraus: Der massive Wassereinsatz war riskant, die Einsatzkräfte mussten dabei Gefahren in Kauf nehmen.

Lesezeit 1 Minute
Beim Dachstuhlbrand am 29. Mai in der Schulstraße in Hoppstädten-Weiersbach musste die Feuerwehr einen besonders intensiven Löschangriff durchführen: Bei Brandereignissen ist die Feuerwehr eigentlich immer bestrebt, nicht viel mehr Löschwasser zu verwenden als nötig, um neben dem Brandschaden nicht noch einen (zu) großen Wasserschaden zu verursachen.

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