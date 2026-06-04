Erstes Vorbereitungstreffen Vorfreude auf den 18. Firmenlauf in Birkenfeld Leonhard Stibitz 04.06.2026, 17:00 Uhr

i Nicht jeder wird beim kommenden Firmenlauf so viel Gas geben und die Beine fliegen lassen. Auch Hobby-Läufer, Lauf-Anfänger und Walker sind willkommen. Es geht um das Gemeinschaftserlebnis und den guten Zweck. Leonhard Stibitz

Der Birkenfelder Firmenlauf unter dem Motto „Die Wirtschaft läuft“ ist längst eine Institution. Der Startschuss fällt am Samstag, 5. September, um 11 Uhr. Im Vorjahr waren mehr als 500 Läuferinnen und Läufer dabei.

Der 18. Firmenlauf in Birkenfeld ist in trockenen Tüchern: Er findet am Samstag, 5. September, statt. Die Veranstaltung unter dem Motto „Die Wirtschaft läuft“ kam seinerzeit durch Corona ins Stocken. Danach fand sich ein zum großen Teil runderneuertes Orga-Team, das der Traditionsveranstaltung wieder Struktur verlieh.







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