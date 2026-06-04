Der Birkenfelder Firmenlauf unter dem Motto „Die Wirtschaft läuft“ ist längst eine Institution. Der Startschuss fällt am Samstag, 5. September, um 11 Uhr. Im Vorjahr waren mehr als 500 Läuferinnen und Läufer dabei.
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Der 18. Firmenlauf in Birkenfeld ist in trockenen Tüchern: Er findet am Samstag, 5. September, statt. Die Veranstaltung unter dem Motto „Die Wirtschaft läuft“ kam seinerzeit durch Corona ins Stocken. Danach fand sich ein zum großen Teil runderneuertes Orga-Team, das der Traditionsveranstaltung wieder Struktur verlieh.