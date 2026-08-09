Medizinische Versorgung Viele Zahnärzte bringen Idar-Oberstein zum Lächeln Peter Bleyer 09.08.2026, 08:00 Uhr

i Wenn es um die Behandlung der Zähne geht, brauchen sich die Idar-Obersteiner aktuell nicht zu sorgen. Rolf Vennenbernd/dpa. picture alliance/dpa

Die Idar-Obersteiner haben gut Lachen – zumindest was die Versorgung mit Zahnärzten angeht. Und das nicht erst, seit das Zahnzentrum Westermann an den Start gegangen ist. Die Situation sieht nahezu blendend aus.

Kürzlich hat in Idar-Oberstein das Zahnzentrum Westermann unter großer Beachtung seine Pforten geöffnet – das Team um Manuel Westermann versorgt seitdem fleißig Patienten (wir berichteten). Damit hat sich der ohnehin gute Versorgungsgrad in Sachen Zahnmedizin in der Stadt weiter verbessert.







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