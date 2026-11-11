Schleiferstube in Tiefenstein
Traditionsgaststätte ist wieder geöffnet
Elifnur und Süleyman Gültekin (links) haben die "Schleiferstube" von Claus und Erika Dreher übernommen und führen die Traditions
Elifnur und Süleyman Gültekin (links) haben die "Schleiferstube" von Claus und Erika Dreher übernommen und führen die Traditionsgaststätte weiter. Töchterchen Arya ist immer dabei.
Stefan Conradt

Sie haben die Karte auf mehr als 30 Pizzasorten erweitert: Elifnur und Süleyman Gültekin sind die neuen Betreiber der Schleiferstube in Tiefenstein. Claus und Erika Dreher haben sich als Betreiber nach über 46 Jahren zurückzogen.

Lesezeit 2 Minuten
Es war die nächste Hiobsbotschaft aus der Gastronomie: Claus und Erika Dreher kündigten an, ihre Gaststätte Schleiferstube in Tiefenstein aus Alters- und gesundheitlichen Gründen zum 30. Juni zu schließen. Das löste große Enttäuschung nicht nur im nördlichen Stadtteil Idar-Obersteins aus.
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