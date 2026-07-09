Klinikum Idar-Oberstein
Tiefschlaf im Nachtdienst? Mitarbeiterinnen wehren sich
Eine schlafende Frau liegt mit einem Wecker im Bett. Im Raum steht der Vorwurf, dass Mitarbeiterinnen der KJPP am Klinikum Idar-
Eine schlafende Frau liegt mit einem Wecker im Bett. Im Raum steht der Vorwurf, dass Mitarbeiterinnen der KJPP am Klinikum Idar-Oberstein bei Nachtdiensten regelmäßig geschlafen hätten. Aus Sicht des Rechtsanwaltes der betroffenen Frauen ein unhaltbarer Vorwurf.
Elisa Schu. picture alliance/dpa

Mitarbeiterinnen der KJPP am Klinikum Idar-Oberstein wird vorgeworfen, dass sie bei Nachtdiensten geschlafen hätten. Auch fristlose Kündigungen wurden ausgesprochen. Aus Sicht des Rechtsanwaltes der Betroffenen ist der Vorwurf nicht haltbar.

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Im Nachtdienst mit einem Kissen anrücken, ein mehrstündiges Nickerchen machen oder gar ganze Nächte durchschlafen, während womöglich aggressive, depressive oder gar suizidgefährdete Jugendliche beaufsichtigt werden sollten? Undenkbar und verantwortungslos.
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