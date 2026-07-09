Klinikum Idar-Oberstein Tiefschlaf im Nachtdienst? Mitarbeiterinnen wehren sich Vera Müller 09.07.2026, 16:08 Uhr

i Eine schlafende Frau liegt mit einem Wecker im Bett. Im Raum steht der Vorwurf, dass Mitarbeiterinnen der KJPP am Klinikum Idar-Oberstein bei Nachtdiensten regelmäßig geschlafen hätten. Aus Sicht des Rechtsanwaltes der betroffenen Frauen ein unhaltbarer Vorwurf. Elisa Schu. picture alliance/dpa

Mitarbeiterinnen der KJPP am Klinikum Idar-Oberstein wird vorgeworfen, dass sie bei Nachtdiensten geschlafen hätten. Auch fristlose Kündigungen wurden ausgesprochen. Aus Sicht des Rechtsanwaltes der Betroffenen ist der Vorwurf nicht haltbar.

Im Nachtdienst mit einem Kissen anrücken, ein mehrstündiges Nickerchen machen oder gar ganze Nächte durchschlafen, während womöglich aggressive, depressive oder gar suizidgefährdete Jugendliche beaufsichtigt werden sollten? Undenkbar und verantwortungslos.







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