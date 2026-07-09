Mitarbeiterinnen der KJPP am Klinikum Idar-Oberstein wird vorgeworfen, dass sie bei Nachtdiensten geschlafen hätten. Auch fristlose Kündigungen wurden ausgesprochen. Aus Sicht des Rechtsanwaltes der Betroffenen ist der Vorwurf nicht haltbar.
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Im Nachtdienst mit einem Kissen anrücken, ein mehrstündiges Nickerchen machen oder gar ganze Nächte durchschlafen, während womöglich aggressive, depressive oder gar suizidgefährdete Jugendliche beaufsichtigt werden sollten? Undenkbar und verantwortungslos.