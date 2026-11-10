Erfolgreiche Tradition Tausende schlenderten über Herrsteiner Martinimarkt Günter Weinsheimer 10.11.2026, 17:30 Uhr

i Der Herrsteiner Martinimarkt ist ein Fest für Jung und Alt. Günter Weinsheimer

Der Herrsteiner Martinimarkt ist ein Erfolgsgarant: Erneut schlenderten Tausende Besucher durch die engen Gassen und stöberten an den Ständen von 70 Ausstellern. Auch neue Angebote kamen bestens an – ein Manko gab es allerdings.

Beim diesjährigen Martinimarkt zeigte sich Herrstein wieder von seiner besten Seite. An zwei Tagen schlängelten sich wieder einmal Tausende Besucher durch die engen Gassen des historischen Ortskerns. Wie immer waren auch in diesem Jahr die Hauptstraße, Rodesplatz und Hankelsbrunnen die Dreh- und Angelpunkte, wo 70 Marktbeschicker ihr breites Warensortiment anboten.







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