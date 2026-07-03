Open Air in Niederwörresbach Tausende Besucher feierten vor einzigartiger Kulisse Jens Fink 03.07.2026, 15:00 Uhr

i Atemberaubende Kulisse: Licht, Laser und Nebel verwandelten den Juchem-Steinbruch beim Electrolove in eine riesige Open-Air-Arena. Sebastian Schmitt

Das fünfte Steinbruch Open Air war wieder ein voller Erfolg: Bei schweißtreibenden Temperaturen feierten Tausende vor der einzigartigen Kulisse. Wegen der Hitze war das Mitbringen von PET-Flaschen erlaubt.

Einmal mehr ein großer Erfolg war das bereits zum fünften Mal ausgerichtete Steinbruch Open Air, zum dem an zwei Tagen Tausende Besucher anreisten. Das in Kooperation von der VG Herrstein-Rhaunen, der Firma Juchem als Steinbruchbetreiber sowie der Agentur welten+wunder organisierte Ereignis zieht Musikfreunde aus der näheren Umgebung, aber ebenso aus Mainz, Wiesbaden, Koblenz, Trier und Kaiserslautern an, die nicht zuletzt die einzigartige ...







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