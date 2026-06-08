Genossenschaft gründet sich Stierstall-Rettung in Mittelbollenbach ist nahe Stefan Conradt 08.06.2026, 06:00 Uhr

i Der Stierstall in Mittelbollenbach steht unter Denkmalschutz und ist der Treffpunkt für Mittelbollenbacher. Sie wollen ihre Dorfkneipe erhalten. Günter Retzler

Wie in vielen anderen Dörfern fürchten auch die Mittelbollenbacher, dass sie in naher Zukunft keine Dorfkneipe mehr haben. Doch sie kämpfen gegen die Schließung des Stierstalls und gründen nun eine Bürgergenossenschaft.

Wieder sind die Mittelbollenbacher „Stierstall“-Retter einen Schritt weiter: Nachdem bei der gut besuchten Vorstellung der Idee einer „Bürgergenossenschaft“ zur Weiterführung der beliebten Dorfkneipe bereits mehr als 140 Anteilsscheine gezeichnet worden waren und noch einmal rund 200 Anwesende und auch Abwesende teils per Mail oder Telefonat ihre Unterstützung bekundet hatten, steht jetzt der Termin für die Gründungsversammlung der ...







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