Baustelle Naheüberbauung
Staus in Idar-Oberstein: LBM lehnt Grünpfeil-Idee ab
Jeden Nachmittag sorgt die halbseitige Sperrung der Naheüberbauung für lange Staus in der Bahnhof- und Otto-Decker-Straße.
Jeden Nachmittag sorgt die halbseitige Sperrung der Naheüberbauung für lange Staus in der Bahnhof- und Otto-Decker-Straße.
Fotostudio Hosser. Hosser

Jeden Nachmittag sorgt die halbseitige Sperrung der Naheüberbauung derzeit für lange Staus in Bahnhof- und Otto-Decker-Straße – vor allem, weil die Autofahrer die beschilderte Umleitung nicht in dem Maße annehmen, wie es sich der LBM wünschen würde.

Lesezeit 3 Minuten
Weil sich viele Autofahrer nicht an die vom LBM eingerichtete Umleitungsstrecke über den Klotzberg und die Verflechtungsstrecke der B41 bei Enzweiler halten, gibt es derzeit jeden Nachmittag lange Staus in der Bahnhof- und Otto-Decker-Straße. Einheimische wie ortskundige Auswärtige sind offenbar davon überzeugt, via Bahnhof schneller in Richtung Bad Kreuznach zu kommen als vom LBM vorgeschlagen.

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Nahe-ZeitungVerkehr

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