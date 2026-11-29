Kritik an Wirtschaftslage Statt Populismus mehr Anreize für Angestellte schaffen Sascha Saueressig 29.11.2026, 16:51 Uhr

i Arbeit muss sich lohnen. Ob Handwerksmeister oder Gewerkschafter, sie sind sich einig: Ohne qualifiziertes Personal geht in den Unternehmen nichts. Arno Burgi. Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Frei nach Bertolt Brecht: Durch ein Mehr an Arbeit bei gleichzeitigem Verzicht, dafür zu sorgen, dass es allen besser geht, sieht Gewerkschafter Stefan Worst als Wunschdenken. Dementsprechend kann er Sascha Spindlers Ausführungen nichts abgewinnen.

Tankstellenbetreiber Sascha Spindler findet, es wird zu wenig gearbeitet – oder andersrum, zu viel für „nur“ 35 Wochenstunden Arbeit bezahlt. In einem Post auf seiner Facebookseite hat der Unternehmer beklagt, dass die Wirtschaft stagniere und unter anderem die aus seiner Sicht zu hohen Lohnkosten als entscheidendes Wettbewerbshemmnis ausgemacht.







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