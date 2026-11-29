Frei nach Bertolt Brecht: Durch ein Mehr an Arbeit bei gleichzeitigem Verzicht, dafür zu sorgen, dass es allen besser geht, sieht Gewerkschafter Stefan Worst als Wunschdenken. Dementsprechend kann er Sascha Spindlers Ausführungen nichts abgewinnen.
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Tankstellenbetreiber Sascha Spindler findet, es wird zu wenig gearbeitet – oder andersrum, zu viel für „nur“ 35 Wochenstunden Arbeit bezahlt. In einem Post auf seiner Facebookseite hat der Unternehmer beklagt, dass die Wirtschaft stagniere und unter anderem die aus seiner Sicht zu hohen Lohnkosten als entscheidendes Wettbewerbshemmnis ausgemacht.