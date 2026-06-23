Karl-May-Festspiele Mörschied
Spielzeit beginnt mit Bravorufen und viel Applaus
Auch der Nachwuchs steht bei den Karl-May-Festspielen schon in den Startlöchern.
Auch der Nachwuchs steht bei den Karl-May-Festspielen schon in den Startlöchern.
Günter Weinsheimer

Jedes Jahr fiebern junge und nicht mehr junge Karl-May-Fans den Aufführungen in Mörschied entgegen. Dort werden seit Jahrzehnten Karl-May-Festspiele auf der Freilichtbühne gespielt. Die ersten Vorstellungen wurden mit Applaus überschüttet. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Vorfreude ist verflogen, die 37. Spielzeit der Karl-May-Festspiele hat begonnen. Am Samstag lief vor den Augen von 996 Besuchern die Premiere auf der Freilichtbühne in Mörschied ab. Und auch der Sonntagnachmittag war wieder ausverkauft, trotz hochsommerlicher Temperaturen.

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