Jedes Jahr fiebern junge und nicht mehr junge Karl-May-Fans den Aufführungen in Mörschied entgegen. Dort werden seit Jahrzehnten Karl-May-Festspiele auf der Freilichtbühne gespielt. Die ersten Vorstellungen wurden mit Applaus überschüttet.
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Die Vorfreude ist verflogen, die 37. Spielzeit der Karl-May-Festspiele hat begonnen. Am Samstag lief vor den Augen von 996 Besuchern die Premiere auf der Freilichtbühne in Mörschied ab. Und auch der Sonntagnachmittag war wieder ausverkauft, trotz hochsommerlicher Temperaturen.