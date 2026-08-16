Rofu Kinderland hat ein Insolvenzverfahren hinter sich. Die Kids & School Holding GmbH übernimmt den Spielwarenhändler. Unter dem neuen Geschäftsführer Achim Weniger soll sich viel ändern. Wie will Weniger den Spielwarenhändler aus der Krise führen?
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Rofu Kinderland steht seit Anfang August unter neuer Führung. Die Kids & School Holding GmbH hat nach dem Insolvenzverfahren 100 Prozent der Anteile an Rofu übernommen. Innerhalb des Sanierungsverfahrens in Eigenverantwortung hatte Rofu Kinderland mehr als 600 Mitarbeiter entlassen – ohne Sozialplan.