Interview mit Achim Weniger
So will Rofu Kinderland in die Zukunft gehen
Achim Weniger leitet seit August die Geschicke des strauchelnden Spielwarenhändlers Rofu Kinderland mit Sitz in Hoppstädten-Weie
Achim Weniger leitet seit August die Geschicke des strauchelnden Spielwarenhändlers Rofu Kinderland mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach.
Rofu Kinderland. ROFU Kinderland

Rofu Kinderland hat ein Insolvenzverfahren hinter sich. Die Kids & School Holding GmbH übernimmt den Spielwarenhändler. Unter dem neuen Geschäftsführer Achim Weniger soll sich viel ändern. Wie will Weniger den Spielwarenhändler aus der Krise führen?

Lesezeit 4 Minuten
Rofu Kinderland steht seit Anfang August unter neuer Führung. Die Kids & School Holding GmbH hat nach dem Insolvenzverfahren 100 Prozent der Anteile an Rofu übernommen. Innerhalb des Sanierungsverfahrens in Eigenverantwortung hatte Rofu Kinderland mehr als 600 Mitarbeiter entlassen – ohne Sozialplan.
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