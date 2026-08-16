Interview mit Achim Weniger So will Rofu Kinderland in die Zukunft gehen Niels Heudtlaß 16.08.2026, 14:00 Uhr

i Achim Weniger leitet seit August die Geschicke des strauchelnden Spielwarenhändlers Rofu Kinderland mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach. Rofu Kinderland. ROFU Kinderland

Rofu Kinderland hat ein Insolvenzverfahren hinter sich. Die Kids & School Holding GmbH übernimmt den Spielwarenhändler. Unter dem neuen Geschäftsführer Achim Weniger soll sich viel ändern. Wie will Weniger den Spielwarenhändler aus der Krise führen?

Rofu Kinderland steht seit Anfang August unter neuer Führung. Die Kids & School Holding GmbH hat nach dem Insolvenzverfahren 100 Prozent der Anteile an Rofu übernommen. Innerhalb des Sanierungsverfahrens in Eigenverantwortung hatte Rofu Kinderland mehr als 600 Mitarbeiter entlassen – ohne Sozialplan.







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