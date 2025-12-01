Krimilesung in Baumholder Skurile Geschichten zur Weihnachtszeit und dazu Whisky 01.12.2025, 04:00 Uhr

i Zum dritten Mal kam die Erzählerin Alexa Christ nach Baumholder, um Krimigeschichten in einem angenehmen Ambiente mit passenden Getränken vorzutragen. Reiner Drumm. rd

Autorin Alexa Christ hat wieder einmal vier spannende und zugleich humorvolle Krimikurzgeschichten im Goldenen Engel präsentiert – und die 50 Gäste begeistert. Dazu gab es neben Wein auch Whisky und Dudelsackklänge.

Schon im Vorfeld war der Zuspruch wieder sehr groß – die Karten für die dritte Auflage der Reihe „Crime and Wine“ bei Visit Baumholder war binnen Tagen ausverkauft. Und so waren die 50 Sitzplätze im Goldenen Engel im Stadtzentrum wieder alle gefüllt.Autorin Alexa Christ las vier spannende und zugleich humorvolle Krimikurzgeschichten sowie eine kurze Zugabe, die das Publikum zum Mitfiebern, Schmunzeln und Staunen brachten.







Artikel teilen

Artikel teilen