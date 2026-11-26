Seit zehn Jahren treten Kirche und Natur in den Dialog
Glaube trifft Wildnis: Seit zehn Jahren bringt die Kirche im Nationalpark Menschen, Natur und Gott zusammen. Warum so mancher gerade in der Natur Gott begegnet – und was die Initiative als Nächstes vorhat.
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Seit 2016 verbindet die Initiative Kirche im Nationalpark (KiNa) Glauben, Natur und Menschen mit dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Was als experimentelles Projekt begann, gehört heute fest zum gesellschaftlichen und spirituellen Leben rund um den rund 10.