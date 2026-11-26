Nationalpark Hunsrück-Hochwald Seit zehn Jahren treten Kirche und Natur in den Dialog 26.11.2026, 13:00 Uhr

i Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Initiative „Kirche im Nationalpark“ würdigten (von links) Jan Rommelfanger, Abteilungsleiter beim Nationalpark Hunsrück-Hochwald, Anne Speicher vom Team Kirche im Nationalpark, Gemeindereferentin Gerlinde Paulus sowie Pastoralreferent Klaus Wettmann die Verbindung zwischen Naturerleben und Spiritualität in der Sankt-Josefs-Kapelle in Muhl. Thomas Brodbeck

Glaube trifft Wildnis: Seit zehn Jahren bringt die Kirche im Nationalpark Menschen, Natur und Gott zusammen. Warum so mancher gerade in der Natur Gott begegnet – und was die Initiative als Nächstes vorhat.

Seit 2016 verbindet die Initiative Kirche im Nationalpark (KiNa) Glauben, Natur und Menschen mit dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Was als experimentelles Projekt begann, gehört heute fest zum gesellschaftlichen und spirituellen Leben rund um den rund 10.







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