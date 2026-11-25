Prozess in Bad Kreuznach Schlafende Freundin mit Baseballschläger attackiert? 25.11.2026, 06:00 Uhr

i Gericht in Bad Kreuznach: Der Prozess um eine mögliche Attacke mit einem Baseballschläger geht weiter. Markus Kilian

Im Berufungsprozess widerruft ein 42-Jähriger seine Geständnisse und behauptet gefälschte Beweise. Das Gericht ordnete ein psychiatrisches Gutachten an; der Prozess wird im Dezember fortgesetzt.

Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren hatte das Amtsgericht Idar-Oberstein im August 2026 einen 42 Jahre alten Mann verurteilt, der eine ganze Liste von Straftaten begangen hatte. In der ersten Instanz hatte der Angeklagte drei der insgesamt fünf Anklagevorwürfe vollständig eingeräumt und in den beiden anderen Fällen ein Teilgeständnis abgelegt.







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