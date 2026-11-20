Es brauchte vier Wahlgänge Reichenbach hat eine neue Erste Beigeordnete Gerhard Müller 20.11.2026, 09:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Uwe Nees vereidigt Sina Dunkel zur neuen Ersten Beigeordneten. Gerhard Müller

Es dauerte vier Wahlgänge, bis der Reichenbacher Gemeinderat eine neue Erste Beigeordnete gewählt hatte. Nach der Stichwahl im dritten Durchgang verzichtete der eigentlich gewählte Kandidat darauf, das Amt anzunehmen.

Nach dem Rücktritt der bisherigen Ersten Beigeordneten Stefanie Küntzer zum 21. September stand in der jüngsten Ratssitzung die Nachbesetzung des ersten Stellvertreters von Ortsbürgermeister Uwe Nees auf der Tagesordnung des Gemeinderats.Stefanie Küntzer war 2019 mit 62 Stimmen erstmals bei den Kommunalwahlen in den Gemeinderat gewählt worden.







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