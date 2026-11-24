Im Ortsgemeinderat Hoppstädten-Weiersbach legte Hans-Josef Sauer (Bürgerstimme Weiersbach) sein Mandat nieder und machte damit Platz für einen Nachrücker. Sauer gilt als befangen, was das Neubaugebiet „Auf den Zäunen“ angeht.

Ratsmitglied Hans-Josef Sauer (Bürgerstimme Weiersbach e.V.) legt mit Wirkung der Gemeinderatssitzung vom Dienstag, 17. November, sein Mandat als Gemeinderatsmitglied nieder. In einer ausführlichen Erklärung legte er die Beweggründe dar.

Demnach entstand die Bürgerstimme Weiersbach im Jahre 2024 aus einer Bewegung heraus, die sich bei einer Bürgerversammlung zum Thema Neubaugebiet im Ortsteil Weiersbach bildete.