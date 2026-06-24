Polizei greift bei Streit ein und stellt Gewehr sicher

Ein Streit zwischen mehreren Personen führte am Mittwoch gegen 17 Uhr zu einem Großeinsatz im Bereich Otto-Decker-, Wasen- und Ritterstraße. Ein Beteiligter des Streits hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Gewehr dabei.

Eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen führte am Mittwochnachmittag zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Bereich Otto-Decker-, Wasen- und Ritterstraße im Stadtteil Oberstein. Kurz vor 17 Uhr waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, darunter speziell ausgerüstete Polizeikräfte mit Helm, Schutzweste und Maschinenpistole. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Person ein Gewehr mitgeführt haben.

Auf dem Gelände der Obersteiner Volksbank wurde eine zentrale Sammelstelle eingerichtet. Die Wasenstraße war für rund eine Stunde für Passanten gesperrt. Die Polizei hatte während des laufenden Einsatzes darum gebeten, von Spekulationen über die Hintergründe Abstand zu nehmen.

Gewehr wurde sichergestellt

Wie die Polizei mitteilt, konnte der Tatverdächtige durch das schnelle und koordinierte Einschreiten starker Einsatzkräfte im Nahbereich des Einsatzortes lokalisiert und vorläufig festgenommen werden. Das mitgeführte Gewehr sei aufgefunden und sichergestellt worden.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die genauen Umstände des Vorfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach derzeitigem Stand wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Für die Bevölkerung bestand nach Polizeiangaben zu keiner Zeit eine konkrete Gefährdung.

Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte war die Aktion gegen 18 Uhr beendet.