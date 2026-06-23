Von Brücken nach Birkenfeld Pizzeria Calabria: Elf Jahre Gastrobetrieb geht zu Ende Niels Heudtlaß 23.06.2026, 09:00 Uhr

i Karina und Salvatore Marino führten die Pizzeria Calabria elf Jahre lang, zuerst in Brücken dann in Birkenfeld. Niels Heudtlaß

Salvatore und Karina Marino überstehen in ihrem italienischen Restaurant in Birkenfeld Corona und die Energiekrise. Nach elf Jahren ist nun trotzdem Schluss. Wie sie auf die vergangen elf Jahre blicken und warum es in Zukunft nicht weitergeht.

Die Pizzeria Calabria im Big-Center in Birkenfeld schließt zum 1. Juli. Salvatore und Karina Marino waren rund elf Jahre lang ein Name in der Gastronomie der VG Birkenfeld – gesundheitliche Probleme zwingen Salvatore Marino, nun kürzerzutreten, aufgrund von Personalmangel kann die Pizzeria Calabria den Chef nicht ersetzen.







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