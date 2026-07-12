Auf dem Veitsrodter Markt ist es am Samstag, 11. Juli, gegen 2.45 Uhr vor dem Showgeschäft „Breakdancer“ zu einer Körperverletzung gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat Pfefferspray eingesetzt und mehrere Personen verletzt. Der Täter flüchtete anschließend vom Marktgelände. Laut Polizei gibt es bisher keine Hinweise zu einem möglichen Verdächtigen. Zeugen, die Angaben über die Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 06781/5610.