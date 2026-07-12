Polizei sucht Zeugen
Pfeffersprayattacke auf dem Veitsrodter Markt
Auf dem Veitsrodter Markt ist es am Samstag, 11. Juli, gegen 2.45 Uhr vor dem Showgeschäft „Breakdancer“ zu einer Körperverletzu
Auf dem Veitsrodter Markt ist es am Samstag, 11. Juli, gegen 2.45 Uhr vor dem Showgeschäft „Breakdancer“ zu einer Körperverletzung gekommen.
Friso Gentsch/dpa. picture alliance/dpa

Ein Unbekannter hat Pfefferspray auf dem Veitsrodter Markt eingesetzt – mehrere Menschen werden verletzt. Die Polizei sucht dringend nach Hinweisen.

Auf dem Veitsrodter Markt ist es am Samstag, 11. Juli, gegen 2.45 Uhr vor dem Showgeschäft „Breakdancer“ zu einer Körperverletzung gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat Pfefferspray eingesetzt und mehrere Personen verletzt. Der Täter flüchtete anschließend vom Marktgelände. Laut Polizei gibt es bisher keine Hinweise zu einem möglichen Verdächtigen. Zeugen, die Angaben über die Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 06781/5610.

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