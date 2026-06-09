Das Team Ortschronik präsentiert am 21. Juni im Gemeindehaus die Reichenbacher Ortschronik. Auf 304 Seiten mit mehr als 200 Fotos werden viele Details der Gemeinde beleuchtet. Eine Fotoausstellung zeigt zudem traditionelle Veranstaltungen.
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Im Rahmen der Vorstellung der Reichenbacher Ortschronik im Gemeindehaus wird am Sonntag, 21. Juni, ab 14 Uhr auch eine Fotoausstellung aufgebaut. Diese vierte Ausstellung unter dem Titel „Veranstaltungen“ geht auf traditionelle Veranstaltungen in der Gemeinde ein.