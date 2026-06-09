Reichenbachs Historie Ortschronik und alte Fotos erzählen Geschichten Gerhard Müller 09.06.2026, 11:04 Uhr

i Viele Mitglieder des Gesangvereins kochten hinter der Turnhalle Quetscheschmier und backten Quetschekuchen, der am Kirmesmontag 1988 reißenden Absatz fand. Gerhard Müller

Das Team Ortschronik präsentiert am 21. Juni im Gemeindehaus die Reichenbacher Ortschronik. Auf 304 Seiten mit mehr als 200 Fotos werden viele Details der Gemeinde beleuchtet. Eine Fotoausstellung zeigt zudem traditionelle Veranstaltungen.

Im Rahmen der Vorstellung der Reichenbacher Ortschronik im Gemeindehaus wird am Sonntag, 21. Juni, ab 14 Uhr auch eine Fotoausstellung aufgebaut. Diese vierte Ausstellung unter dem Titel „Veranstaltungen“ geht auf traditionelle Veranstaltungen in der Gemeinde ein.







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