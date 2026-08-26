Im Neubaugebiet „Naheschleife“ im Idar-Obersteiner Stadtteil Enzweiler kann es losgehen. Auf Interessenten warten attraktive Wanderwege, gute Anbindungen und eine Lage mitten in der Natur.
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Die Straßen sind asphaltiert, das Regenrückehaltebecken füllt sich langsam, die Straßenlampen werden bald eingeschaltet: Das rund 15.000 Quadratmeter Fläche umfassende Neubaugebiet „Naheschleife“ im Idar-Obersteiner Stadtteil Enzweiler ist nach nur zehn Monaten Bauzeit bereit für die Wohnbebauung.