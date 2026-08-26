Übergabe in Idar-Oberstein Neubaugebiet „Naheschleife“: Traumhafte Aussichten Stefan Conradt 26.08.2026, 16:00 Uhr

i Vertreter der beteiligten Baufirmen, der Entwicklungsgesellschaft WVE, der Stadtwerke, der Planungs- und Ingenieurbüros sowie der Kreissparkasse Birkenfeld trafen sich zur Abnahme des neuen Baugebiets „Naheschleife“ in Enzweiler. Stefan Conradt

Im Neubaugebiet „Naheschleife“ im Idar-Obersteiner Stadtteil Enzweiler kann es losgehen. Auf Interessenten warten attraktive Wanderwege, gute Anbindungen und eine Lage mitten in der Natur.

Die Straßen sind asphaltiert, das Regenrückehaltebecken füllt sich langsam, die Straßenlampen werden bald eingeschaltet: Das rund 15.000 Quadratmeter Fläche umfassende Neubaugebiet „Naheschleife“ im Idar-Obersteiner Stadtteil Enzweiler ist nach nur zehn Monaten Bauzeit bereit für die Wohnbebauung.







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