Übergabe in Idar-Oberstein
Neubaugebiet „Naheschleife“: Traumhafte Aussichten
Vertreter der beteiligten Baufirmen, der Entwicklungsgesellschaft WVE, der Stadtwerke, der Planungs- und Ingenieurbüros sowie de
Vertreter der beteiligten Baufirmen, der Entwicklungsgesellschaft WVE, der Stadtwerke, der Planungs- und Ingenieurbüros sowie der Kreissparkasse Birkenfeld trafen sich zur Abnahme des neuen Baugebiets „Naheschleife“ in Enzweiler.
Stefan Conradt

Im Neubaugebiet „Naheschleife“ im Idar-Obersteiner Stadtteil Enzweiler kann es losgehen. Auf Interessenten warten attraktive Wanderwege, gute Anbindungen und eine Lage mitten in der Natur.

Lesezeit 2 Minuten
Die Straßen sind asphaltiert, das Regenrückehaltebecken füllt sich langsam, die Straßenlampen werden bald eingeschaltet: Das rund 15.000 Quadratmeter Fläche umfassende Neubaugebiet „Naheschleife“ im Idar-Obersteiner Stadtteil Enzweiler ist nach nur zehn Monaten Bauzeit bereit für die Wohnbebauung.
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Nahe-ZeitungBauen & Wohnen

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