Reichenbach lehnt Anfrage ab Nees will Windenergie nur auf gemeindeeigenen Flächen Gerhard Müller 25.11.2026, 11:00 Uhr

i Nach dem Ärger um den Rückbau der Zufahrt Känelborn für die Windenergieanlagen auf den Reichenbacher Höhen ist der Gemeinderat weiteren Anfragen zum Bau zusätzlicher Windräder gegenüber kritisch eingestellt. Reiner Drumm (Archiv). Rd

Kein grünes Licht für die Planung neuer Windräder: Der Rat lehnt eine Anfrage eines Projektierers aus Nordrhein-Westfalen ab. Außerdem sorgen die ausstehenden Beträge für die Abrechnung für den Kindergarten an den Kreis für Diskussionen.

Eine Voranfrage der Firma MLK Consulting aus Erkelenz für einen möglichen Bau von vier zusätzlichen Windenergieanlagen hat den Reichenbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Die Meinung im Ort zu Windkraftanlagen ist nach dem Bau der ersten vier Anlagen 2024 und dem Rückbau der Zulieferstraße Känelborn sehr vielschichtig.







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