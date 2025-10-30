True Crime ist derzeit schwer „in“ in Deutschland. Zum Reformationstag werfen wir mal einen Blick auf Mordfälle und Kapitalverbrechen an Geistlichen zwischen Nahe, Rhein und Lahn in den zurückliegenden Jahrhunderten.
Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte der Augustinermönch Martin Luther 95 Thesen, die sich kritisch mit dem Ablasshandel auseinandersetzten, einer Praxis in der katholischen Kirche, bei der man sich mit Geld von Sünden freikaufen konnte. Damit begann die kirchliche Erneuerung.