Delikte im Kreis Birkenfeld Mord im Pfarrhaus – Kriminalfälle der Reformationszeit Erik Zimmermann 30.10.2025, 11:00 Uhr

i Mit dem 31. Oktober 1517 beginnt die Reformationsgeschichte: Martin Luther schlägt seine 95 Thesen mit kritischen Fragen an die Ablasspraxis an die Wittenberger Schlosskirche. Auch wenn diese Szene so wohl nie stattgefunden hat, ihre Symbolkraft wirkt bis heute fort. Ferdinand Pauwels. wikicommons

True Crime ist derzeit schwer „in“ in Deutschland. Zum Reformationstag werfen wir mal einen Blick auf Mordfälle und Kapitalverbrechen an Geistlichen zwischen Nahe, Rhein und Lahn in den zurückliegenden Jahrhunderten.

Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte der Augustinermönch Martin Luther 95 Thesen, die sich kritisch mit dem Ablasshandel auseinandersetzten, einer Praxis in der katholischen Kirche, bei der man sich mit Geld von Sünden freikaufen konnte. Damit begann die kirchliche Erneuerung.







