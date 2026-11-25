Brandschutz mit neuer Führung Mehrere Wechsel in der Feuerwehr Herrstein-Rhaunen Carsten Weiand 25.11.2026, 12:12 Uhr

i Bei der Dienstbesprechung der Feuerwehr Herrstein-Rhaunen gab es Ernennungen von Feuerwehrführungskräften. Carsten Weiand. Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen

Bei der Dienstbesprechung in Herrstein gab es zahlreiche Personalwechsel in der Feuerwehrführung – zugleich warnten Inspekteure vor einem starken Anstieg von Wald- und Vegetationsbränden. Die Kommune rüstet sich für neue Herausforderungen.

Zu seiner ersten Dienstbesprechung mit den Führungskräften der Feuerwehr der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen lud kürzlich Verbandsgemeindebürgermeister Markus Schulz ein. Zu Beginn der Veranstaltung in Herrstein begrüßte Wehrleiter Nils Heidrich die zahlreich erschienenen Wehrführer und Stellvertreter.







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