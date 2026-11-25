Bei der Dienstbesprechung in Herrstein gab es zahlreiche Personalwechsel in der Feuerwehrführung – zugleich warnten Inspekteure vor einem starken Anstieg von Wald- und Vegetationsbränden. Die Kommune rüstet sich für neue Herausforderungen.
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Zu seiner ersten Dienstbesprechung mit den Führungskräften der Feuerwehr der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen lud kürzlich Verbandsgemeindebürgermeister Markus Schulz ein. Zu Beginn der Veranstaltung in Herrstein begrüßte Wehrleiter Nils Heidrich die zahlreich erschienenen Wehrführer und Stellvertreter.