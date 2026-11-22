Aufforstung in Reichenbach Mehr Geld für neue Bäume nach dem Großbrand im Sommer Gerhard Müller 22.11.2026, 08:00 Uhr

i Nach dem Großbrand Ende Juli, bei dem an die 23 Hektar Wald und Wiesen durch ein Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurden, will der Reichenbacher Gemeinderat nun zusätzliche Mittel in die Wiederaufforstung investieren. Gerhard Müller

Bei der Vorstellung des Forstwirtschaftsplans für 2027 sieht der Reichenbacher Gemeinderat Handlungsbedarf. Der Ansatz für die Wiederaufforstung wird pauschal um das Siebenfache erhöht. Nach einem Ortstermin wird entschieden, wo investiert wird.

Nach dem verheerenden Großbrand im Hochsommer befasste sich der Reichenbacher Gemeinderat intensiv mit dem Forstwirtschaftsplan für 2027. Schließlich fielen mehr als 20 Hektar Wald und Wiesen nach dem Brand eines Rallyeautos am 30. Juli dem Brand zum Opfer – und der Gemeinderat will durch eine Wiederaufforstung auf den betroffenen Flächen frühzeitig reagieren.







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