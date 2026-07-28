Wickenrodter feiern Livemusik, Umzug und „Erwessupp“ begeistern Gäste Günter Weinsheimer 28.07.2026, 17:00 Uhr

i Die Bräneler Vogelscheuchen waren die größte Gruppe im traditionellen Umzug am Festsonntag. Günter Weinsheimer

Drei Tage voller Musik, Tradition und Gemeinschaft: Das 54. Wickenrodter Volks- und Kinderfest war ein voller Erfolg. Warum das Fest nicht nur die Dorfbewohner, sondern auch Nachbarorte verbindet – und was die „Erwessupp“ so besonders macht.

Das 54. Wickenrodter Volks- und Kinderfest ging nach drei Tagen am Montagabend zu Ende. „Die Arbeit hat sich gelohnt, das Wetter spielte mit und auch der Besuch war recht ordentlich“, stellte Andreas Adam, der Vorsitzende des Dorfverschönerungsvereins mit 180 Mitgliedern, am Montag fest.







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