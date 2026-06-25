Lesung am Göttenbach-Gymnasium Kreativität ist für Fantasyautor Markus Heitz Trumpf Jutta Gerhold 25.06.2026, 12:00 Uhr

i Lesung mit Fantasyautor Markus Heitz am Göttenbach-Gymnasium Hosser

Der saarländische Fantasy-Schriftsteller Markus Heitz war kurz vor Beginn der Sommerferien Gast bei den Projekttagen des Göttenbach-Gymnasiums. Trotz Saunatemperaturen war das junge Publikum bei der Lesung konzentriert und interessiert.

Das klingt so gar nicht nach Schule: „Fantasy, Spiele und Abenteuer“ sind während der Projekttage des Göttenbach-Gymnasiums kurz vor Beginn der Sommerferien angesagt. Deutschlehrerin Anna-Lisa Klein hatte die tolle Idee, den Erfolgsschriftsteller Markus Heitz aus dem saarländischen Homburg zur „feierlichen Eröffnung“ einzuladen.







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