Kitaplätze in Idar-Oberstein
Kita Nahecenter wird im Dezember bezogen
Im Dezember sollen die Kindergartenkinder in die Kita im Nahe-Center einziehen. Im Jugendhilfeausschuss wurde deutlich, dass sic
Im Dezember sollen die Kindergartenkinder in die Kita im Nahe-Center einziehen. Im Jugendhilfeausschuss wurde deutlich, dass sich die Lage bei den Kita-Plätzen etwas entspannt.
Fotostudio Hosser. Hosser

Die Lage bei den Kindergartenplätzen in Idar-Oberstein entspannt sich langsam: Die Zahlen der Kinder zwischen 0 und 6 Jahre ist rückläufig. Die Fortschreibung des Kita-Bedarfsplans wurde im Jugendhilfeausschuss einstimmig verabschiedet.

Lesezeit 2 Minuten
Da kann die Bauabteilung der Stadtverwaltung etwas aufatmen: Der Peak bei den Kindergartenzahlen scheint überschritten. Seit vier Jahren ist die Zahl der Kinder zwischen 0 und 6 Jahre rückläufig. Ein weiterer Ausbau der Kapazitäten, wie er in den vergangenen Jahren forciert wurde, um den Mehrbedarf abzudecken und rechtliche Ansprüche auf eine Kinderbetreuung zu erfüllen, scheint aufgrund der aktuellen Zahlen des Jugendamtes nicht mehr nötig. ...
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