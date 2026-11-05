Die Lage bei den Kindergartenplätzen in Idar-Oberstein entspannt sich langsam: Die Zahlen der Kinder zwischen 0 und 6 Jahre ist rückläufig. Die Fortschreibung des Kita-Bedarfsplans wurde im Jugendhilfeausschuss einstimmig verabschiedet.
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Da kann die Bauabteilung der Stadtverwaltung etwas aufatmen: Der Peak bei den Kindergartenzahlen scheint überschritten. Seit vier Jahren ist die Zahl der Kinder zwischen 0 und 6 Jahre rückläufig. Ein weiterer Ausbau der Kapazitäten, wie er in den vergangenen Jahren forciert wurde, um den Mehrbedarf abzudecken und rechtliche Ansprüche auf eine Kinderbetreuung zu erfüllen, scheint aufgrund der aktuellen Zahlen des Jugendamtes nicht mehr nötig. ...