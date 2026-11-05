Kitaplätze in Idar-Oberstein Kita Nahecenter wird im Dezember bezogen Stefan Conradt 05.11.2026, 17:37 Uhr

i Im Dezember sollen die Kindergartenkinder in die Kita im Nahe-Center einziehen. Im Jugendhilfeausschuss wurde deutlich, dass sich die Lage bei den Kita-Plätzen etwas entspannt. Fotostudio Hosser. Hosser

Die Lage bei den Kindergartenplätzen in Idar-Oberstein entspannt sich langsam: Die Zahlen der Kinder zwischen 0 und 6 Jahre ist rückläufig. Die Fortschreibung des Kita-Bedarfsplans wurde im Jugendhilfeausschuss einstimmig verabschiedet.

Da kann die Bauabteilung der Stadtverwaltung etwas aufatmen: Der Peak bei den Kindergartenzahlen scheint überschritten. Seit vier Jahren ist die Zahl der Kinder zwischen 0 und 6 Jahre rückläufig. Ein weiterer Ausbau der Kapazitäten, wie er in den vergangenen Jahren forciert wurde, um den Mehrbedarf abzudecken und rechtliche Ansprüche auf eine Kinderbetreuung zu erfüllen, scheint aufgrund der aktuellen Zahlen des Jugendamtes nicht mehr nötig. ...







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