Baudenkmal steht infrage
Kirchturm ohne Spitze: Kempfeld bangt ums Gotteshaus
Die evangelische Kirche ohne ihre vertraute Spitze – ein ungewohnter Anblick, der vielen Kempfeldern Sorgen bereitet.
Die evangelische Kirche ohne ihre vertraute Spitze – ein ungewohnter Anblick, der vielen Kempfeldern Sorgen bereitet.
Sebastian Schmitt

Die Kirchengemeinde hofft, den maroden Kirchturm des denkmalgeschützten Gotteshauses, Baujahr 1912, retten zu können. Dazu wird Geld gesammelt. Die Glocken läuten schon nicht mehr, um den Turm nicht durch Vibration zu belasten.

Lesezeit 2 Minuten
Neben dem eingestürzten Gebäudekomplex an der Ortsdurchfahrt sorgt in Kempfeld eine weitere, für viele Bürger noch emotionalere Baustelle für Unruhe: die evangelische Kirche im Ortskern. Seit längerer Zeit schweigen ihre Glocken. Auch die vertraute Turmspitze mit Kugel und Kreuz fehlt.
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