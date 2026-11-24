Das sind unsere guten Seelen Jutta Reichert bietet Lungensport in Birkenfeld an Niels Heudtlaß 24.11.2026, 17:00 Uhr

i Jutta Reichert hat die Lungensportgruppe des TVB im Sommer dieses Jahres gegründet. Der Zuspruch ist hoch. Niels Heudtlaß

In der Kreisstadt gibt es das einzige Angebot zum Lungensport in der Region. Für Erkrankte, aber auch zur Prävention ist das allerdings bedeutend. Und mit Jutta Reichert konnte der TVB eine Übungsleiterin gewinnen, die mit Herzblut dabei ist.

In der Jahnturnhalle in Birkenfeld stehen die Teilnehmer der Lungensportgruppe des Turnvereins Birkenfeld (TVB) in einem Kreis. Im Hintergrund sind rhythmische Töne zu hören – das Licht in der Sporthalle ist stark gedimmt. „Wir nehmen eine Glaskugel in die Hände und schieben sie zur rechten Seite, ein Arm geht nach hinten“, leitet Jutta Reichert ihre Gruppe an.







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