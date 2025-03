Das erste Schinderhannes-Casting in Hottenbach kam gut an, dennoch fehlt es noch an Darstellern - vor allem jungen Männern.

Zum ersten Casting für die neue Produktion des Schinderhannes-Stücks „Unser aller Räuberhauptmann“ kamen am Sonntag 13 begeisterte Theaterfreunde nach Hottenbach. Mit viel Bewegung und ersten Übungen lernten sich alle unter der Leitung von Regisseurin Claudia Stump kennen. Einige von ihnen waren schon bei der Erstaufführung vor zehn Jahren dabei gewesen. Andreas Heipe sprach ihnen aus dem Herzen, als er sagte: „Zu dieser Probe zu kommen, ist, wie nach Hause zu kommen.“

Im Mittelpunkt des Stückes steht der Überfall des Schinderhannes auf den jüdischen Kaufmann Wolf Wiener im August 1800 in Hottenbach. Wiener weigerte sich damals, Schutzgeld an die Räuber zu zahlen und forderte stattdessen Hilfe von der Polizei, die ihm auch zustand. Schließlich hatte die französische Besatzung ihn zum vollwertigen Bürger gemacht. Die Polizei war jedoch wenig interessiert. Der Überfall und Wieners anschließender Kampf um Gerechtigkeit, der in einer Klage gegen die Gemeinde Hottenbach gipfelte, stehen im Mittelpunkt des Stücks.

Neuinszenierung wird überraschen

Sabine Scherer gehört zu jenen, die schon bei der Erstaufführung vor zehn Jahren dabei waren. Sie hat die Probewochen damals und die beiden Aufführungen trotz des ernsten Themas in guter Erinnerung. „Es war damals eine wunderbare Zeit. Mir macht es Spaß, in eine andere Rolle zu schlüpfen und jemand anderes sein zu können.“

Trotzdem wird es keine reine Wiederholung der alten und schon bekannten Inszenierung. Stump hat von den beiden Autoren des Stücks freie Hand bekommen. Sie kann es aktualisieren, Rollen unkonventionell besetzen oder völlig neue Blickwinkel einbauen. Die Neuinszenierung wird deshalb einige Überraschungen parat halten.

Casting war eher ein Kennenlernen

Wenig konventionell war auch das erste Casting. Obwohl das Treffen offiziell so genannt wurde, ging es eher darum, sich kennenzulernen und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Hier wurde niemand „ausgemustert“, und es gab auch kein typisches „Vorsprechen“, wie es sonst bei Castings üblich ist.

i Regisseurin Claudia Stump begrüßt alle, die beim Schinderhannes-Stück mitmachen wollen. Ingrid Raagaard

Claudia Stump war vom ersten Casting-Treffen begeistert, da alle Altersgruppen vertreten waren. Es gab nur drei Kinder, aber die mittlere und ältere Generation war gut vertreten. Claudia Stump: „Trotzdem fehlen uns noch junge Leute zwischen 20 und 30. Es wäre wunderbar, wenn zum nächsten Casting noch einige aus dieser Altersgruppe kommen würden.“ Über einige junge Männer würde sich die Regisseurin besonders freuen, da eine Bande mit einem Räuberhauptmann natürlich zum größten Teil aus jungen Männern besteht.

Das zweite Casting findet am Sonntag, 30. März, um 13 Uhr im Gemeindehaus von Hottenbach statt. Anmeldungen bitte per Mail an jstaiber@aol.com oder telefonisch unter 0157/30741263.