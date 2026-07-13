Kirchenbollenbach feiert Jubiläumsjahr für die Kirche St. Johannes Nepomuk 13.07.2026, 09:24 Uhr

i Nach dem Gottesdienst gab es Spießbraten, Würstchen und selbstgemachte Salate. Andrea Brand

125 Jahre St. Johannes Nepomuk: Eine Kirche, gebaut aus harter Hand und echtem Gemeinschaftsgeist. Wie ein Dorfprojekt zur regionalen Perle wurde – und welche Geschichten ihre Mauern noch tragen.

In Kirchenbollenbach gibt es in diesem Jahr einen besonderen Grund zum Feiern. Die katholische Kirche St. Johannes Nepomuk blickt auf ihr 125-jähriges Bestehen zurück. Das Jubiläum ist Anlass, auf eine Geschichte voller Tatkraft, Durchhaltevermögen und echter Gemeinschaft zurückzublicken.







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