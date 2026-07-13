125 Jahre St. Johannes Nepomuk: Eine Kirche, gebaut aus harter Hand und echtem Gemeinschaftsgeist. Wie ein Dorfprojekt zur regionalen Perle wurde – und welche Geschichten ihre Mauern noch tragen.
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In Kirchenbollenbach gibt es in diesem Jahr einen besonderen Grund zum Feiern. Die katholische Kirche St. Johannes Nepomuk blickt auf ihr 125-jähriges Bestehen zurück. Das Jubiläum ist Anlass, auf eine Geschichte voller Tatkraft, Durchhaltevermögen und echter Gemeinschaft zurückzublicken.