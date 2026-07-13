Kirchenbollenbach feiert
Jubiläumsjahr für die Kirche St. Johannes Nepomuk
Nach dem Gottesdienst gab es Spießbraten, Würstchen und selbstgemachte Salate.
Nach dem Gottesdienst gab es Spießbraten, Würstchen und selbstgemachte Salate.
Andrea Brand

125 Jahre St. Johannes Nepomuk: Eine Kirche, gebaut aus harter Hand und echtem Gemeinschaftsgeist. Wie ein Dorfprojekt zur regionalen Perle wurde – und welche Geschichten ihre Mauern noch tragen.

Lesezeit 2 Minuten
In Kirchenbollenbach gibt es in diesem Jahr einen besonderen Grund zum Feiern. Die katholische Kirche St. Johannes Nepomuk blickt auf ihr 125-jähriges Bestehen zurück. Das Jubiläum ist Anlass, auf eine Geschichte voller Tatkraft, Durchhaltevermögen und echter Gemeinschaft zurückzublicken.
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