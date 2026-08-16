Wald, Hecken und Brachland in Flammen: Die Feuerwehren im Kreis Birkenfeld standen erneut unter Hochdruck. Besonders ein Brandherd gibt Rätsel auf – warum brennt es dort immer wieder?
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Drei Wald- und Vegetationsbrände haben am Freitag die Feuerwehren im Landkreis Birkenfeld beschäftigt. An mehreren Stellen mussten die Einsatzkräfte gegen Flammen vorgehen, teilweise in schwierigem Gelände und in unmittelbarer Nähe von Gebäuden. Umfangreiche Nachlöscharbeiten waren bei allen Einsätzen erforderlich.