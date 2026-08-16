Drei weitere Brände
Im Kreis Birkenfeld kommen Feuerwehren nicht zur Ruhe
In der Winterhauch brannte eine Fläche von rund 100 Quadratmetern mitten im Wald. 45 Kräfte der Feuerwehr hatten die Lage schnel
In der Winterhauch brannte eine Fläche von rund 100 Quadratmetern mitten im Wald. 45 Kräfte der Feuerwehr hatten die Lage schnell unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten allerdings. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.
Christian Schulz. Hosser

Wald, Hecken und Brachland in Flammen: Die Feuerwehren im Kreis Birkenfeld standen erneut unter Hochdruck. Besonders ein Brandherd gibt Rätsel auf – warum brennt es dort immer wieder?

Lesezeit 1 Minute
Drei Wald- und Vegetationsbrände haben am Freitag die Feuerwehren im Landkreis Birkenfeld beschäftigt. An mehreren Stellen mussten die Einsatzkräfte gegen Flammen vorgehen, teilweise in schwierigem Gelände und in unmittelbarer Nähe von Gebäuden. Umfangreiche Nachlöscharbeiten waren bei allen Einsätzen erforderlich.
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