Ein grausamer Betrugsversuch beschäftigt aktuell das Amtsgericht Idar-Oberstein: Mit einem Schockanruf sollte eine 87-Jährige dazu gebracht werden, Geld für ihre vermeintlich todkranke Tochter zu übergeben. Im Prozess erzählte sie vom Tag der Tat.
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Mit einem besonders perfiden Schockanruf-Fall muss sich das Amtsgericht Idar-Oberstein derzeit befassen: Eine vermeintlich krebskranke Tochter und ein lebensrettendes, äußerst kostspieliges Medikament sind die Pfeiler der Geschichte, mit der eine 87-Jährige um ihre Ersparnisse gebracht werden sollte.