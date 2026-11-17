Wo das Handwerk strahlt Idar-Obersteiner Edelsteinmuseum lässt Besucher staunen Peter Bleyer 17.11.2026, 16:19 Uhr

i Das Deutsche Edelsteinmuseum ist ein Aushängeschild von Idar-Oberstein. Leonhard Stibitz

Rund 25.000 Besucher lockte das Edelsteinmuseum in den vergangenen Jahren nach Idar-Oberstein. Und auch wenn die Zahlen zuletzt rückläufig sind, ist die Begeisterung der Gäste ungebrochen. Woran das liegt, weiß Museumsleiterin Beate Nikodemus.

Das Deutsche Edelsteinmuseum hat für Idar-Oberstein und die Region eine große Bedeutung – davon ist die neue Museumsleiterin Beate Nikodemus überzeugt. Es sei eng mit der Geschichte der heimischen Edelsteinindustrie verbunden und zeige die traditionsreiche Edelsteinbearbeitung und die heutige Kompetenz der Edelsteinschleifer, Graveure, Künstler und Händler, betont sie.







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