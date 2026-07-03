Einsatz in Idar-Oberstein Hubschrauber holt verletzte Wanderin aus Wald Christian Schulz 03.07.2026, 08:45 Uhr

i Mit einer Rettungswinde ist der Hubschrauber ausgestattet, mit dem die verletzte Wanderin schließlich aus der Nähe des Felsenwanderweges geholt werden konnte. Christian Schulz. Hosser

Eine Wanderin saß nach einer Verletzung im unwegsamen Gelände fest – doch die steilen Pfade machten eine Rettung zu Fuß unmöglich. Die Lösung kam aus der Luft: Ein luxemburgischer Rettungshubschrauber musste ran.

Zu einer aufwendigen Personenrettung wurde die Idar-Obersteiner Feuerwache 1 am Donnerstag um kurz vor 16 Uhr in ein Waldstück oberhalb der Seitzenbach alarmiert. Dort hatte sich eine Wanderin während einer Tour am Fuß verletzt und konnte den Rückweg gemeinsam mit ihrer Begleitung nicht mehr selbstständig antreten.







Artikel teilen

Artikel teilen