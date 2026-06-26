Die deutsche Mannschaft verliert – die Birkenfelder feiern trotzdem. Die Auftaktveranstaltung der Sommer-Eventserie auf dem Kirchplatz war die bestbesuchte Ausgabe der Veranstaltungsreihe bisher. Das lag nicht nur am Fußball.
Lesezeit 2 Minuten
Donnerstagnacht gegen 24 Uhr geht ein Raunen durch die Menge beim Public Viewing auf dem Kirchplatz in Birkenfeld – es ist klar, die deutsche Mannschaft hat ihr letztes Gruppenspiel bei der Fußballweltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gegen Ecuador verloren.