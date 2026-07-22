Spendenlauf Oberreidenbach Grundschüler sammeln 2000 Euro für afrikanische Kinder Günter Weinsheimer 22.07.2026, 09:00 Uhr

i Die Grundschule Oberreidenbach engagierte sich für einen guten Zweck. Günter Weinsheimer. Michelle Platten

Für den Verein Kids and Poors Eyes erliefen die Oberreidenbacher Grundschüler ganze 2000 Euro. Die wird Hans-Peter Platten im Oktober nach Tansania bringen, wo Kinder Brillen bekommen.

Mit großem Einsatz sind die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Oberreidenbach beim Spendenlauf an den Start gegangen. Gemeinsam liefen alle Klassen so viele Runden, dass am Ende mehr als 2000 Euro zusammenkamen. Wie das funktionieren kann? Sponsoren aus dem Familien- und Bekanntenkreis, Eltern, Großeltern vereinbarten mit den Kindern einen festen Spendenbetrag pro gelaufener Runde.







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