Feuer in Gewerbegebiet
Großbrand auf Recyclinghof in Baumholder verhindert
Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz auf dem Recyclinghof in Baumholder, wo ein Feuer drohte, angrenzende Hallen zu erfassen.
Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz auf dem Recyclinghof in Baumholder, wo ein Feuer drohte, angrenzende Hallen zu erfassen.
Florian Blaes

Über Baumholder stieg eine große Rauchwolke auf: Auf einem Recyclinghof drohten Flammen, angrenzende Hallen waren in Gefahr. Umfangreiche Löschaktionen liefen, ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt; die Ursache ist noch unklar.

Lesezeit 1 Minute
Am Samstag, 23. Mai, kam es kurz vor 15 Uhr zu einem größeren Feuer auf einem Recyclinghof im Gewerbegebiet von Baumholder. Eine große schwarze Rauchwolke war bereits aus rund 10 Kilometern Entfernung, sogar am Bostalsee, sichtbar und sorgte für erhebliche Aufmerksamkeit in der Region.

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