Ortschronik auf 300 Seiten Gerhard Müller beschert Reichenbach „historischen Tag“ Gerhard Müller 24.06.2026, 06:00 Uhr

i Bei der Präsentation der Dorfchronik überreichte Autor Gerhard Müller (rechts) dem Reichenbacher Ortsbürgermeister Uwe Nees das erste Exemplar. Karsten Schultheiß

Trotz der Hitze waren rund 150 Reichenbacher ins Bürgerhaus gekommen, um die Vorstellung der Ortschronik zu erleben, die Gerhard Müller in sechs Jahren und 5500 Arbeitsstunden zusammengestellt hat. Eine Fotoausstellung begleitete die Veranstaltung.

Von einem „historischen Tag für unsere Gemeinde“ sprach Ortsbürgermeister Uwe Nees, als Gerhard Müller die Chronik von Reichenbach vorstellte. Dies sah die Bürgerschaft wohl genauso: Etwa 150 Reichenbacher – darunter etliche ehemalige, denen ein besonderer Gruß des „OB“ galt – und Auswärtige sorgten für ein überfülltes Gemeindehaus.







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