Heide feiert mit der US-Army Gaumenfreuden und Leckerbissen vom Grill in Rückweiler Benjamin Werle 21.07.2026, 15:05 Uhr

i Auch diese schmackhafte Torte wurde beim Patenschaftsfest im vergangenen Jahr den Besuchern serviert. Benjamin Werle

Die Heide feiert am 1. August die Patenschaft mit dem 95. Unterstützungsbataillon des US-Army. Dann wird wieder zu einem großen Grillfest mit typisch amerikanischen und deutschen Spezialitäten ans Bürgerhaus nach Rückweiler eingeladen

Es wird wieder geschlemmt: Am Samstag, 1. August, steht das Patenschaftsfest der Heidegemeinden mit dem 95. Unterstützungsbataillon der US-Armee aus Baumholder an. Organisiert von den Gemeinden Rohrbach, Hahnweiler und Rückweiler werden gemeinsam mit den US-amerikanischen Gästen die verschiedensten Gaumenfreuden vom Grill, darunter verschiedene amerikanische und deutsche Spezialitäten, geboten.







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