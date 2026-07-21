Die Heide feiert am 1. August die Patenschaft mit dem 95. Unterstützungsbataillon des US-Army. Dann wird wieder zu einem großen Grillfest mit typisch amerikanischen und deutschen Spezialitäten ans Bürgerhaus nach Rückweiler eingeladen
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Es wird wieder geschlemmt: Am Samstag, 1. August, steht das Patenschaftsfest der Heidegemeinden mit dem 95. Unterstützungsbataillon der US-Armee aus Baumholder an. Organisiert von den Gemeinden Rohrbach, Hahnweiler und Rückweiler werden gemeinsam mit den US-amerikanischen Gästen die verschiedensten Gaumenfreuden vom Grill, darunter verschiedene amerikanische und deutsche Spezialitäten, geboten.