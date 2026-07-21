Heide feiert mit der US-Army
Gaumenfreuden und Leckerbissen vom Grill in Rückweiler
Auch diese schmackhafte Torte wurde beim Patenschaftsfest im vergangenen Jahr den Besuchern serviert.
Auch diese schmackhafte Torte wurde beim Patenschaftsfest im vergangenen Jahr den Besuchern serviert.
Benjamin Werle

Die Heide feiert am 1. August die Patenschaft mit dem 95. Unterstützungsbataillon des US-Army. Dann wird wieder zu einem großen Grillfest mit typisch amerikanischen und deutschen Spezialitäten ans Bürgerhaus nach Rückweiler eingeladen

Lesezeit 1 Minute
Es wird wieder geschlemmt: Am Samstag, 1. August, steht das Patenschaftsfest der Heidegemeinden mit dem 95. Unterstützungsbataillon der US-Armee aus Baumholder an. Organisiert von den Gemeinden Rohrbach, Hahnweiler und Rückweiler werden gemeinsam mit den US-amerikanischen Gästen die verschiedensten Gaumenfreuden vom Grill, darunter verschiedene amerikanische und deutsche Spezialitäten, geboten.
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